Moniek heeft dementie en komt drie dagen per week in het inloophuis: ‘Iedereen weet hier van elkaar hoe het is’

Advocaat ontsnapte tbs’er: ‘Niet iemand die zomaar een ander de bosjes in trekt’

12:26 NIJMEGEN - De ontsnapte tbs’er Ronald van Z. is niet iemand ‘die snel een ander de bosjes in trekt en verkracht’. ,,Ik zeg niet dat het helemaal zonder gevaar is, maar hij is niet iemand die van het ene op het andere moment gevaarlijk is”, stelt zijn advocaat Job Knoester. Van Z. ontsnapte vrijdag bij begeleid verlof bij de Nijmeegse Pompekliniek.