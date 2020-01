‘Monster van Loch Nijmegen’ in Waal en Rijn was uniek spektakel

'Monster van Loch Nijmegen’, zo kopte De Gelderlander in 1966 met gevoel voor zowel dramatiek als humor. Een ‘monster’ heette het, want wat was het toch dat daar in de Waal en Rijn zwom, in mei en juni van dat jaar?



Een witte walvis, ook wel beloega genoemd, die ver uit koers was geraakt, bleek later. Het dier zorgde voor grote opwinding en verwarring. Op de Rijn bij Duisburg werd dagenlang jacht gemaakt op het 5 meter lange zeezoogdier.



Schrijver Martin Hendriksma en acteur Huub Stapel, makers van de tv-serie Langs de Rijn, staan zaterdag uitgebreid stil bij de commotie van toen. Aanvankelijk had niemand het dier herkend.



De eerste getuigen in Nijmegen spraken van een meterslang wit monster met een zwarte streep, dat om de zo veel minuten 'proestend’ uit de Waal omhoog kwam.