Monumentale boom overleeft verplaatsing niet: ‘Een kostbare showvertoning’

Grote zorgen in Lent over komst bedrijf en daarmee extra verkeers­druk­te: ‘Het is al druk, met veel jonge fietsers’

18 maart NIJMEGEN/LENT - Omwonenden van de oude brandweerkazerne aan de Laauwikstraat in Lent maken zich grote zorgen over de verkeersveiligheid in hun woonbuurt, in het bijzonder voor kinderen van basisschool/kindcentrum De Geldershof.