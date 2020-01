Mooiste schilderij van de Nijmeegse burcht Het Valkhof voor het eerst naar Nederland

NIJMEGEN - Een meesterwerk van schilder Aelbert Cuyp (1620-1691) uit 1658, met daarop duidelijk zichtbaar de Valkhofburcht inclusief donjon, komt in september voor het eerst naar Nederland. Maar ‘Gezicht op het Valkhof’ is niet te zien in het Valkhof Museum van Nijmegen maar in het Dordrechts Museum, in de geboorteplaats van de schilder.

Het topstuk is ‘het mooiste schilderij van het Valkhof’, volgens conservator Sander Paarlberg van het Dordtse museum. ,,Ik heb er voor gestaan, het is zeer indrukwekkend.”



Het werk is het pronkstuk van een grote tentoonstelling die van 27 september tot 14 maart 2021 is ingericht vanwege het 400ste geboortejaar van Cuyp in het Dordrechts Museum.

Privé-bezit

Sinds eind achttiende eeuw is Cuyps meesterwerk in bezit van de hertogen van Bedford en wordt normaal gesproken geëxposeerd op het landgoed Woburn Abbey.



Dat Engelse landgoed herbergt een van de belangrijkste schilderijencollecties in privé-bezit en wordt vanaf begin dit jaar gedurende anderhalf jaar flink gerenoveerd. Daarom is er gelegenheid om ‘Gezicht op het Valkhof’ eenmalig uit te lenen.

In principe wordt het werk niet uitgeleend

Al vijf jaar lang reist conservator Paarlberg de wereld af in voorbereiding op de grote Aelbert-Cuyp-tentoonstelling. Op die expositie zijn een dertigtal belangrijke werken te zien die het Dordrechts Museum in bruikleen krijgt van onder meer musea in Londen (National Gallery), Edinburgh en Washington.



Het meest enthousiast is hij over de komst van ‘Gezicht op het Valkhof’ dat al meer dan tweehonderd jaar in bezit is van de hertogen van Bedford.

Niet lukken