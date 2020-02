‘Moordpoging’ in Nijmeegse Karrengas: maaltijdkoerier meegesleurd op motorkap

Dat meldt het slachtoffer aan De Gelderlander . De politie neemt de zaak hoog op en schreef aanvankelijk op Facebook dat een onderzoek is gestart naar een poging tot moord of doodslag. Inmiddels is dat bericht verwijderd. Het incident gebeurde zaterdag 1 februari tussen 19.45 en 19.59 uur. De politie is op zoek naar mensen die iets gezien hebben.

Volgens het slachtoffer reed hij op zijn bezorgscooter langs een stilstaande auto die plots weg reed zonder richting aan te geven of zonder uit te kijken. ‘Ik toeter, ontwijk hem en kom voor hem uit, maar vervolgens accelereert hij zo hard dat hij alsnog achter op me knalt. Hij begint gelijk te schelden en te doen, en nog voor ik heb kunnen zien of er schade is probeert hij om me heen weg te rijden. Ik ga voor de auto staan, hij stopt, maar rijdt vervolgens alsnog door waarna ik een aantal meters over de motorkap mee ben gesleurd', meldt hij.