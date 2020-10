Moslims willen eigen begraafplaats in Nijmegen: ‘Helaas nu vaak erg ver van huis begraven’

Eva de Ranitz leeft al lang niet meer, maar iedereen kan haar oorlogsdag­boek nu online lezen

2 oktober BEEK/NIJMEGEN - Het lag verstopt in het archief van het NIOD in Amsterdam, nu is het aangrijpende oorlogdagboek van Eva de Ranitz uit Beek voor iedereen te lezen. Dankzij het werk van vrijwilligster Josine Franken.