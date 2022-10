Mouaz (32) redde drenkeling uit Waal: ‘Ik had niet zo nodig de held hoeven zijn’

Oud-supporters­voor­man NEC schrijft open brief aan Rafael van der Vaart: ‘Cillessen is geen naar mannetje’

Jasper Cillessen is geen vervelende vent, maar een man met het hart op de goede plek. Dat betoogt Harold Bastiaans, oud-voorzitter van NEC’s supportersvereniging. Bastiaans richt zich in een open brief tot ex- international Rafael van der Vaart, die de Groesbeekse doelman onlangs ‘een naar mannetje’ noemde.

15 oktober