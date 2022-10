Mouaz (32) redde drenkeling uit Waal met gevaar voor eigen leven, maar was liever niet de held geweest

Leuth is verbijs­terd: niemand zit te wachten op dit nieuwe zebrapad

LEUTH - Na de wegwerkzaamheden van de provincie aan de Steenheuvelsestraat in Leuth ligt er ineens een zebrapad waar niemand op zit te wachten. Een andere oversteekplaats honderd meter verderop, die veelvuldig werd gebruikt door met name kinderen op weg naar de basisschool, is juist verwijderd. Leuth is verbijsterd.

14 oktober