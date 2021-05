Multiculturele samenleving mislukt? Welnee, zegt Frans Wijsen: ‘Het gaat juist erg goed met de integratie’

Nijmeegse politiek: 500 euro bijverdie­nen bovenop bijstands­uit­ke­ring moet kunnen

30 april NIJMEGEN - Inwoners in Nijmegen die in de bijstand zitten, moeten voortaan de mogelijkheid krijgen om iedere maand per huishouden 500 euro bij te verdienen. Dat besloot een nipte meerderheid van de Nijmeegse gemeenteraad woensdagavond. Het is echter maar zeer de vraag of het voorstel in de praktijk uitvoerbaar is.