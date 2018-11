Muse speelt juni 2019 in Nijmeegs Goffertpark

Kwiek Hazenkamp wil dat Maranatha­kerk blijft

9:32 NIJMEGEN - Het is, zeggen ze, een parel in de wijk: de Maranathakerk in de wijk Hazenkamp. De kerk staat sinds december vorig jaar te koop, en daar zijn de de buurtbewoners bezorgd over: wie wordt de nieuwe eigenaar en wat wil-ie? De kerk slopen en flats bouwen, is de vrees.