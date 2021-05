Music Meeting stuurt aan de hand van nieuwe frontvrouwen avontuurlijke muziek de wereld in

Kaartjes vliegen in recordtem­po over toonbank: nacompeti­tie­fi­na­le NAC - NEC ‘uitver­kocht’

21 mei NEC speelt zondagmiddag de finale van de play-offs voor een plek in de eredivisie in Breda voor een ‘uitverkocht’ huis. De Parel van het Zuiden verkocht deze middag in de eerste verkoopshift voor Club van 1912-leden bijna alle voor hen beschikbare kaarten. Het restant van de tweeduizend toegangsbewijzen viel later in de middag ten prooi aan gouden seizoenkaarthouders.