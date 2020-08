Myrte stuurt open brief aan Bruls: 'Het is niet normaal om je in je eerste huisje onveilig te voelen’

Weer forse mishande­ling op Plein 1944, jongen (15) uit Nijmegen opgepakt

11:01 NIJMEGEN - Opnieuw is er een mishandeling geweest op het Plein 1944 in Nijmegen. Op het bekende plein in het stadscentrum is afgelopen nacht iemand flink mishandeld, zo laat een woordvoerder van de politie weten. Het is de tweede mishandeling in korte tijd op het plein.