Myrte stuurt open brief aan Bruls: ‘Niet normaal je onveilig te voelen wanneer je als vrouw ‘s avonds buiten loopt’

Zwaar mishandel­de Alex overrom­peld door vele steun: ‘Reacties doen mij goed’

18 augustus NIJMEGEN - De zwaar mishandelde Alex (55), die vrijdagavond op het Plein 1944 in Nijmegen in elkaar werd getrapt en geslagen, is online bedolven onder de steunbetuigingen. Veel mensen nemen het op sociale media op voor de Nijmegenaar en verafschuwen het geweld dat tegen hem is gebruikt.