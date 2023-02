Mysterie: hierom bakken Nijmegenaren massaal pannenkoeken op 2 februari

indebuurt.nlMeng bloem, ei, melk en boter met elkaar en je hebt een simpel pannenkoekenbeslag. Misschien wist je het niet, maar er was vroeger een speciale datum waarop Nijmegenaren massaal pannenkoeken aten: 2 februari. Waarom was dat? En waar kwam deze traditie vandaan?

Er zijn meerdere verklaringen waarom Nijmegenaren de versnapering op deze specifieke datum oppeuzelen.

Verklaring één: Maria Lichtmis

Mensen die snel tellen hebben het misschien al door, maar 2 februari is exact veertig dagen na kerstnacht. Op deze dag, 2 februari dus, werd Christus volgens KRO NCRV voor het eerst gezien als ‘het licht dat voor alle volkeren straalt’. Maria werd gezien als de draagster van dit licht. Wat heeft dit met pannenkoeken te maken, vraag je je af? De grote, ronde pannenkoeken symboliseren de zon. Ofwel: het licht. In de volksmond zei men dat wie met Maria Lichtmis pannenkoeken at, een rijk en gelukkig jaar kan verwachten. Daar zeggen we geen nee tegen!

Verklaring twee: terugkeer van de zon

In de vorige optie werd het licht al genoemd, maar dan in combinatie met religie. De zon zelf is ook een reden voor veel Nijmegenaren om pannenkoeken te bakken op 2 februari. Onze collega’s van Libelle zeggen hierover: “In februari komen de zon en het licht terug na een lange winter. De echt donkere winterdagen zijn voorbij, alle kippen beginnen weer eieren te leggen en veel Nijmegenaren kijken uit naar de lente. Pannenkoeken verwijzen met hun ronde vorm en goudgele kleur naar de zon.”

Verklaring drie: personeelswisselingen

De derde verklaring is heel anders. Je kunt het je bijna niet voorstellen met de huidige banenmarkt. Vroeger mochten Nijmegenaren die in het boerderijleven werkten niet zomaar van baan wisselen. Dat kon op twee momenten in het jaar: op 2 februari en op 11 november. De nieuwe personeelsleden vielen in een warm bad, want zij werden traditiegetrouw verwelkomd met – je raadt het al – pannenkoeken!

Of Nijmegenaren om de bovenstaande redenen nu nog achter het fornuis staan om pannenkoeken te bakken, valt te betwijfelen. Maar één ding is zeker: het is nog steeds net zo lekker.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Nijmegen. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!