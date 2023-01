Mysterie opgelost: dit is de natste maand in Nijmegen

indebuurtEr lijkt geen einde te komen aan al die regen in Nijmegen. Maar is januari eigenlijk de natste maand van Nederland? Jaco van Wezel, meteoroloog bij Weeronline.nl geeft het antwoord.

En dat antwoord is: nee.

Het lijkt er wel op dat januari de natste maand is, maar het juiste antwoord verbaast je misschien. De natste maand voor heel Nederland is namelijk augustus! In Nijmegen zit het iets anders. Hoe dat zit, lees je hieronder.

Natste maand van Nederland

Jaco legt het uit: “Denk je aan regen, dan denk je aan herfst of winter. Die gedachte is terecht, maar ook in de zomer valt veel regen. In augustus komt gemiddeld over het land 88 millimeter neerslag naar beneden.” Daarmee is augustus dus de natste maand qua hoeveelheid regen.

Meeste regentijd

De meeste regen kun je dus in augustus verwachten, maar toch is december de maand waarin je de paraplu het vaakst nodig hebt. In december bedraagt de regentijd gemiddeld 81 uur, oftewel 11 procent van de tijd. November staat op de tweede plaats met een gemiddelde neerslagduur van 73 uur (10 procent van de tijd). Januari staat op plaats drie met een gemiddelde neerslagduur van 72 uur (ook 10 procent van de tijd).

In augustus regent het maar 5,5 procent van de tijd. In de zomer is dan ook veel vaker sprake van hevige kortdurende plensbuien, terwijl het in de herfst en winter vaak langere tijd regent of motregent.

Regen in Nijmegen

Weet jij wanneer de kans het grootst is dat je natregent in Nijmegen?

Gemiddeld valt er dus in Nederland 88 millimeter regen in augustus, maar hoe zit het dan in Nijmegen? In het oosten, noordoosten en de zuidelijke provincies valt in de zomermaand juli bijna net zoveel regen als in december: zo’n 80 tot 90 millimeter. Dit komt doordat juist in deze gebieden dan vaak stevige onweersbuien voorkomen. Goed buienradar checken dus als je een rondje door Kronenburgerpark wil lopen!

