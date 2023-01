Mysterie opgelost: zo komt Plein 1944 aan zijn naam

Na het bombardement in 1944 lag de Nijmeegse binnenstad overhoop. Daardoor waren er tijdens de wederopbouw plannen voor een nieuw plein in de Nijmeegse binnenstad. Men noemde het toen Centrumplein.

Prijsvraag

De officiële benaming is met een prijsvraag in 1950 tot stand gekomen. Alle Nijmegenaren mochten een suggestie voor een naam van het ‘Centrumplein’ insturen. De winnaar van de prijsvraag: G.N. Zijlstra met de naam ‘Koning Hendrikplein’! Hendrik VII is de man die Nijmegen in 1230 stadsrechten verleende.