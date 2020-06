Mysterieuze egelziekte grijpt om zich heen; onderzoek naar verband met corona

Werkgele­gen­heid: corona treft Rijk van Nijmegen minder hard

18:00 NIJMEGEN / GROESBEEK - De werkgelegenheid in Rijk van Nijmegen wordt in 2020 minder hard door de coronacrisis getroffen dan in andere regio's. Dit blijkt uit een analyse van UWV over de impact van de coronacrisis op de werkgelegenheid in 35 arbeidsmarktregio's.