Mysterieuze motorkapdiefstal in Nijmegen: boeven slaan vier keer toe in één nacht

Bouwen in het oosten is goedkoper en dus zegt provincie: Bouw hier, niet in de Rand­stad

10 juni ARNHEM - Er moeten vooral meer huizen gebouwd worden in het oosten van het land, niet in de Randstad. Dat zeggen de provinciebesturen van Gelderland en Overijssel, nu uit nieuw onderzoek blijkt dat huizen bouwen hier voor de overheid veel goedkoper is. Wat Gelderland betreft komen er meer woontorens in Arnhem, Nijmegen en Ede.