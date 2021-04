Na een politiek conflict en een radiostilte is de stedenband tussen Nijmegen en het Turkse Gaziantep nu toch voorbij

column Rob Jaspers Gebruik de goede lessen van De Oversteek bij de renovatie van het Valkhofmu­se­um

9 april Ik schrok laatst van de onderbouwing van de kosten die gemoeid zijn met de opknap en vernieuwing van museum Het Valkhof. 16 miljoen euro is vrijgemaakt door de raad, maar het is onduidelijk waarop dit bedrag gebaseerd is.