Na hitte, regen en storm genieten Nijmeegse scouts nu in airco en echte bedden van Seoel

Drie keer WK-zilver maar nog geen olympisch ticket voor Aniek: ‘Heel zuur om zo het goud te verliezen’

Aniek van den Aarssen heeft het baantoernooi tijdens het WK paracycling in Glasgow afgesloten met drie zilveren medailles. Donderdag en zaterdag komt de wielrenster uit Dreumel nog in actie in de tijdrit en de wegwedstrijd.