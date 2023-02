Na lang gesteggel tóch energiesteun voor mkb’ers in Nijmegen, maar wees er rap bij: geldpot is snel leeg

Politiek: volgend jaar met carnaval wel sjunkel­tent in centrum Groesbeek

Dit jaar werd er een streep door gezet, maar volgend jaar moet er een tweede tent - de zogenoemde sjunkeltent - komen in het centrum van Groesbeek. Want in de SOK-tent die nu op het markterrein staat is het zo druk dat het niet meer verantwoord is, zegt Jos Verstegen van D66.