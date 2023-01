Na maanden duidelijkheid over veelbesproken klooster in Nijmegen: pand wordt zorginstelling

Het is de bedoeling dat een nog te vinden zorginstelling een project voor begeleid wonen met zo’n twintig woningen in het pand gaat opstarten. Daarvoor is een kleine verbouwing nodig, die in het gunstigste scenario in maart start.

In originele staat laten

Herencia heeft meerdere panden in Nijmegen in bezit, vooral in Nijmegen-Oost en het stadscentrum. Vanaf zijn vakantieadres reageert bestuurslid Tony Bouten. ,,We zijn erg blij met de aankoop en willen het pand zoveel in originele staat laten. Dat is ook logisch gezien de uitstraling, functionaliteit en uitstekende staat van het complex.”