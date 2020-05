Na medewerkers ook bewoners met corona in De Honinghoeve, maar bezoekersproef gaat door

Last van kou, tocht en vocht? Renovatie van woningen Nijmegen moet daar einde aan maken

11:55 NIJMEGEN - In totaal 210 eengezinshuizen in de Schipbeekstraat en omgeving in de Nijmeegse wijk Waterkwartier worden deze zomer gerenoveerd. De werkzaamheden moeten een einde maken aan kou, tocht en vocht waar de bewoners over klagen.