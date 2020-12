Na rechter buigt ook Inspectie zich over omstreden medisch oncoloog Radboudumc

Pietenbe­zoek voor zieke Jonathan (5): ‘Dit was héél speciaal’

4 december NIJMEGEN - Zwaaien naar Pietje, bungelend voor het ziekenhuisraam van Jonathan. Het was een superverrassing vrijdagochtend voor het 5-jarige jongetje dat al ruim twee maanden in het Amalia Kinderziekenhuis in Nijmegen ligt, dat is onderdeel van het Radboudumc.