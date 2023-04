Na ruim vijf uur einde aan bezettingsactie Nijmeegs ING-kantoor, politie houdt 7 klimaatactivisten aan

MET VIDEO Groot arrestatie­team, maar geen terrorist of crimineel te zien: hierom rukte politie tóch massaal uit

De man die woensdagavond in de Nijmeegse wijk Hatert in een raamopening op de tweede verdieping stond, was verward, en geen crimineel. Dat zegt de politie over het incident aan de Couwenbergstraat. Daarbij werd de Dienst Speciale Interventies (DSI) opgetrommeld om de man daar weg te halen.