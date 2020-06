Na twee avonden al 66 zero tolerancebonnen op Waalkade en omgeving in Nijmegen

Vrijdagavond en de navolgende nacht werd 39 keer het bonnenboekje getrokken, 18 keer door gemeentelijke toezichthouders en 21 keer door agenten. Jongeren ging onder meer op de bon vanwege lawaai produceren en niet handsfree bellen.



In de nacht van zaterdag op zondag was er opnieuw een actie in dit gebied. Dit keer noteerden de handhavers 27 bekeuringen voor uiteenlopende feiten, voornamelijk verkeerd parkeren en andere verkeersovertredingen, maar ook onnodig geluid maken en afval weggooien.



Het zerotolerancebeleid volgt op jaren van overlast in dit gebied, veroorzaakt door hangjongeren. Het probleem is sinds Pinksteren ineens geëxplodeerd in omvang.