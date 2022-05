Na twee coronajaren weer Bevrijdingsfestival in Nijmegen: ‘Eindelijk weer samen de vrijheid vieren’

Met videoNIJMEGEN - Een fijne temperatuur, een gevarieerd aanbod aan muziek en vermaak voor jong en oud: het Bevrijdingsfestival in het Nijmeegse Hunnerpark kent deze woensdag weer een editie als vanouds. ,,Het is fijn dat we de vrijheid weer samen kunnen vieren”, zegt Sabine Stam (22).

Ze is een van de vele bezoekers op het festival, dat na twee jaar ‘coronastilte’ terug is. ,,Het is pas m'n tweede festival sinds alles weer kan zonder coronaregels. Het is opvallend hoe snel je het weer gewend bent. Al was het eerste festival in het begin wel even onwennig”, zegt Stam.

,,Soms vergeet je gewoon dat corona heeft bestaan", vult Mara Wesselink (31), een van haar vriendinnen, aan. Het park biedt duidelijk voor ieder wat wils. Zoals dat hoort op een Bevrijdingsfestival. Gezinnen met kinderen, grote vriendengroepen, oudere stellen. Allemaal zijn ze naar het park gekomen om de vrijheid te vieren. Het thema is door de oorlog in Oekraïne voor velen actueler dan ooit.

‘In de zon genieten’

Vlakbij de ingang hangen mensen rustig met een biertje in de hand rond in het zonnetje. ,,Dit is voor mij de reden waarom ik naar een festival kom: in de zon genieten met m'n vrienden. Het is het ultieme festivalgevoel”, zegt Koen de Bruijn (28).

Toch staan de meesten voor het hoofdpodium, waar bezoekers losgaan bij de optredens van onder andere rapper Poke, hiphopband Stikstof en muzikant en Youtuber Blanks. Verspreid over de dag komen er duizenden mensen naar het Hunnerpark. ,,We verwachten nog een leuke opkomst vanavond, aangezien het nog lekker weer is met een aangename temperatuur", zegt Freek Lamers van de organisatie.

Verder verloopt het festival zonder incidenten. ,,Dat is het belangrijkste. Alles verloopt soepel en heeft iedereen het goed naar zijn zin.”

Het festival duurt nog tot 23.00 uur. Tickets kosten online 7 euro en 9 euro aan de deur.

bevrijdingsdag Bevrijdingsfestival in het Hunnerpark [op de foto: jong en oud vermaakt zich op het festivalterrein]

bevrijdingsdag Bevrijdingsfestival in het Hunnerpark [op de foto: de Nederlandse estafetteploeg arriveert met het Vrijheidsvuur. Tanya Bisseling onsteekt het vuur op het festival]