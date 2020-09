Na vier maanden wil verdachte van gasexplosie Nijmegen zijn leven hervatten: ‘Spijt heeft hij niet’

Dinsdag vindt een pro-formazitting plaats om te kijken of de verdachte in detentie moet blijven, mogelijk totdat de echte rechtszaak plaatsvindt. Die is gepland voor 1 december.

Zinvol?

Advocaat Peter-Paul Tummers: ,,Hij zit alweer vier maanden vast. Zijn en mijn overtuiging is dat het voor hem beter is om langzaam maar zeker weer te re-integreren in de samenleving en op een andere locatie dan zijn voormalige woonwijk zijn leven langzaam weer te hervatten. De vraag is of het zo zinvol is dat hij de tijd in detentie moet doorbrengen totdat de echte inhoudelijke behandeling plaatsvindt van de rechtszaak.”



Op 13 mei explodeerde het woonhuis van de verdachte, uit politieonderzoek is gebleken dat daar moedwillige sabotage van de gasleiding aan vooraf moet zijn gegaan. Uit verhalen van wijkbewoners werd al snel duidelijk dat de bewoner al jaren kampte met ernstig drankmisbruik en psychische problemen.