Naakte man vermist in Nijmegen

Schippers luiden met scheeps­hoorn extreem 2018 uit

31 december NIJMEGEN - De schippers in de Waalhaven luiden het nieuwe jaar vanavond volgens traditie in: ze toeteren met hun scheepshoorn. De haven is sinds lange tijd weer goed gevuld, nadat het water weer is gestegen. Het was een extreem jaar, wat het waterpeil betreft. ,,Ik vaar al bijna 40 jaar en heb het eerder laag gezien. Maar niet zó erg‘’, zegt schipper Wim Wanders (65).