Naam hoofdstation verandert mogelijk in ‘Nijmegen Centraal’

Loes en Mark verkopen Hotel Credible: ‘We willen volop gaan genieten van het ouderschap’

16:19 NIJMEGEN - Hotel Credible gaat over in andere handen. Selmar de Roo wordt per december de nieuwe eigenaar van de succesvolle Nijmeegse horeca-onderneming. Hij is tevens eigenaar van restaurant en brouwerij De Hemel.