Naar Doornroosje met testbewijs: ‘Het gaat er superbraaf aan toe’

Overal in Nederland worden deze maand testevenementen gehouden. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?

De overheid wil onderzoeken of het maatschappelijk leven weer op gang gebracht kan worden ondanks dat de vaccinatiegraad nog zo laag is. Overal in het land worden culturele evenementen gehouden, gaan pretparken, attracties en speelhallen open en zijn sportactiviteiten.



Maar: deelnemers moeten een negatief testbewijs laten zien. Bij de proeven wordt onderzocht of de teststraten werken en de ondersteunende ict en apps, of de bezoekers zich veilig voelen en of de organisaties ermee uit de voeten kunnen.