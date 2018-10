Naar het Radboudumc? Parkeer gerust fout, bekeurd wordt er toch niet

Het ziekenhuis had voor de verkeersmaatregelen die op het terrein gelden - zoals gehandicaptenparkeerplaatsen of parkeerverboden - verkeersbesluiten moeten aanvragen bij de gemeente, stelt verkeersdeskundige Harry Dillerop - oud-verkeersadviseur bij de politie. Het ziekenhuisterrein is eigendom van het Radboud, maar de weg erover is een voor openbaar verkeer openstaande weg - zoals dat in juridische termen heet. En dan komt de gemeente in beeld.