Naar ‘Theo’ ga je niet alleen voor de friet, maar ook voor de gezelligheid

indebuurt.nl Groot waterge­vecht en je eigen feest winnen: dit is het programma van Stadsei­land Stek

Het was even spannend, maar er is dit jaar tóch feest op stadseiland Veur-Lent tijdens de Vierdaagsefeesten. Strandbar Stek neemt vanaf dit jaar de regie in handen op het eiland. Het team had slechts drie maanden de tijd, maar het is hun gelukt een gevarieerd programma neer te zetten. Dit kun je verwachten op Stadseiland Stek.