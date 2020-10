Nabestaanden eisen genoegdoening vanwege ‘fouten’ medisch oncoloog Radboudumc: ‘Mijn vrouw had langer kunnen leven’

Deze theaters in de regio mogen wél meer dan 30 bezoekers ontvangen

1 oktober NIJMEGEN/TIEL/DOETINCHEM/VEENENDAAL - Concertgebouw De Vereeniging en De Stadschouwburg in Nijmegen, de Agnietenhof in Tiel, Theater de Lampegiet in Veenendaal, Schouwburg Amphion Doetinchem, De Storm in Winterswijk en de DRU in Ulft krijgen een ontheffing om meer dan 30 mensen binnen te laten. De overige zalen en podia mogen maximaal 30 personen toelaten.