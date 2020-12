Nabestaanden willen dat eerder ontslagen kankerspecialist nooit meer patiënten behandelt

Het gerechtshof bepaalde in september 2020 dat er geen bewijzen waren dat de kankerspecialist de medische missers had begaan. Ze mocht daarom niet ontslagen worden. De medisch oncoloog heeft volgens de letselschadeadvocaat bij het Radboudumc aangegeven weer aan het werk te willen. ,,We zijn in gesprek met haar”, is het enige wat een woordvoerder van het ziekenhuis daar nu over wil zeggen.



Maar wat de cliënten van Jansen betreft, gaat de medisch oncoloog niet meer aan de slag. ,,De rechtbank zei dat het dossieronderzoek van het Radboudumc onvoldoende voldragen was. Wij hebben de dossiers van mijn cliënten daarom voorgelegd aan een medisch adviesbureau. Na de eerste zeven van de 16 dossiers gezien te hebben, is het duidelijk: deze mevrouw heeft zulke grove fouten gemaakt, dat ze nooit meer als oncoloog mag werken.”



De advocaat van de medisch oncoloog zegt niet te willen reageren.