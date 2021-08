Nachtburgemeester maakt vuist voor heropening nachthoreca: ‘Er is geen dag zonder nacht’

video | update Ramkrakers slaan toe in Nijmegen, Lent en Gendt en laten spoor van vernielin­gen na: ‘Ze duwden steeds harder met auto tegen de deur’

14:26 NIJMEGEN/ GENDT - Nijmegen, Lent en Gendt zijn in de nacht van donderdag op vrijdag geteisterd door ramkrakers. Zij sloegen toe op vier plekken. In Nijmegen is flinke schade ontstaan bij een cafetaria aan de Sint Jacobslaan en bij De Vereeniging aan het Keizer Karelplein. Kapperszaak Ami Kappers was aan de Frankrijkstraat in Lent het doelwit en in Gendt de kantine van voetbalclub De Bataven aan de Nijmeegsestraat.