Nadiya (23) is bang voor zichzelf: ‘Ik voel dat ik dringend échte hulp nodig heb’

Een jaar duurt de verkering nu, die van Nadiya Mohado (23) en Freek Claasen (38). Hij is haar verloofde, zegt zij trots. Maar hij is ook haar mantelzorger. Want met de liefde kwamen de zorgen. Het gaat niet goed met Nadiya. Allang niet. Dat begon al vroeg, 15, 16 jaar oud. Thuis hadden ze grote zorgen om Nadiya. Om haar chronische vermoeidheid, dat ze niet naar school kon, zelfs niet voor twee uurtjes in een aangepast rooster, om het hallucineren, dat ze dingen zag die er niet waren, om de stemmen die ze hoorde in haar hoofd.