Namen neven oplichter te grazen op station in Nijmegen? ‘Ga ik toch niet doen waar mijn kind bij is’

Auto ramt lantaarn­paal in Nijmegen: verkeer kortston­dig omgeleid

NIJMEGEN - Een automobilist is woensdagmiddag rond 12:30 uur tegen een lantaarnpaal aangereden in Nijmegen. De bestuurder verloor in een bocht de macht over het stuur en kwam daarop tot stilstand tegen de paal in de Broekstraat.

12 januari