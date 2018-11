Naoorlogs visitekaartje is nu het spookhuis van de stad

‘Unheimlich’ is misschien wel de beste omschrijving voor het reusachtige pand midden in het centrum van Nijmegen. Wat ooit het visitekaartje was van typische naoorlogse wederopbouwarchitectuur, is verworden tot een doorn in het oog van menig Nijmegenaar. De buitenkant is beplakt met grote posters en de hoofdingang is met tralies afgesloten. Een dode boel. Althans: zo lijkt het.