Natalie slikte na haar zwangerschap pillen tegen depressie, maar wanneer moet ze stoppen?

Dri­ve-in-theater met getoeter als applaus: theater­groep Piepschuim wil festival houden

22 november NIJMEGEN - De Nijmeegse theatergroep Piepschuim heeft iets bedacht om te kunnen blijven spelen in coronatijd: drive-in-theater. De eerste voorstelling in september was een succes. De makers willen graag een meerdaags festival in Nijmegen organiseren. Maar dat kost geld.