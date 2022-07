Nationale beachtoppers volleyballen op Nijmeegs strand

Tóch weer zorgen om hoogbouw Ooij aan de Waal: ‘Kolossale flat te zien van Nijmegen tot aan Millingen’

OOIJ - Flats als in Nijmegen of Rotterdam? Geen zorgen: de nieuwe woonwijk op het Ooijse Reomie-terrein wordt geen Manhattan aan de Waal, zei de projectontwikkelaar eerder. Toch steekt die zorg nu weer de kop op. Een milieuclub vreest de bouw van een woonkolos die tot in de wijde omtrek zichtbaar is.

1 juli