Natuurbranden teisteren de regio tijdens gortdroog paasweekend

Door de droogte geldt code oranje en is de brandweer extra waakzaam op branden in de natuur. Ook rukt de brandweer met meer materieel uit, als er sprake is van een natuurbrand. ,,We gaan op natuurbranden niet met één brandweerwagen af, zoals normaal gebruikelijk is. We zetten juist extra voertuigen in en er gaat standaard een waterwagen mee. Ook nemen we speciale materialen mee om het vuur sneller te bestrijden”, zegt Vermeulen.



De brand van zondagnacht was de zoveelste natuurbrand die dit weekend ontstond in de regio. Zaterdagavond ontstonden er nog grote problemen met het treinverkeer. Dat liep fikse vertragingen op door brandhaarden langs de spoorlijn bij Ede en Bennekom. Brandweerlieden hadden daar grote moeite de locaties te bereiken. Diezelfde avond liep ook het treinverkeer vanuit Winterswijk vertraging op door een veenbrand langs het spoor.