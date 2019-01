Navarone, de band die het liefst de Nederlandse Queen wil worden

De drukte is voor de heren van de Nijmeegse rockformatie Navarone nu écht begonnen. Afgelopen weekend ging hun clubtour van start en vanaf deze week zitten ze bijna iedere dag in Hilversum om zich voor te bereiden op de eerste liveshow van The Voice.

Geen vetpot

De andere twee bandleden, drummer Robin Assen en bassist Bram Versteeg, kunnen er niet bij zijn. ,,Zij geven vandaag les”, legt Lewiszong uit. ,,Van alleen spelen met de band komen we niet rond, dus geven we ook les op de Jacobiberg, de Herman Brood Academy en op het conservatorium.”

Naast hun leven in Navarone, spelen de verschillende bandleden ook in zeer succesvolle coverbands van Queen (The Dutch Queen Tribute) en The Beatles (Merijn heeft meegedaan met The Analogues, volgens velen de beste Beatles-coverband die er is).