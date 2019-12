Navarone: één jaar in de achtbaan

,,Als je aan een kijkcijferhit als The Voice of Holland begint als rockband, moet je toch even afwachten”, zegt Navarone-gitarist Kees Lewiszong. ,,Je weet niet hoe mensen gaan reageren. Zowel voor onze fans als voor het ‘mainstream’ publiek is het even wennen. Wij waren per slot van rekening de eerste band ooit dit aan dat programma meedeed. Deelname bleek uiteindelijk een goede zet te zijn.”