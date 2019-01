Navarone in The Voice: 'We hebben niks te verliezen’

Nijmeegse voetbal­club SCE dreigt ‘stuurloos schip’ te worden: te weinig vrijwilli­gers

7:52 NIJMEGEN - Na DVOL en Orion luidt ook voetbalclub SCE in het Nijmeegse stadsdeel Lindenholt de noodklok over een tekort aan vrijwilligers. Als ouders of leden niet in actie komen, dan dreigt SCE ‘een stuurloos schip’ te worden en is dat uiteindelijk de ondergang voor de Lindenholtse voetbalclub.