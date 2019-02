Navarone in voorprogramma van Bon Jovi in Goffertpark

Een knallende rockshow neerzetten op de ‘heilige rockgrond’ van het Goffertpark is de ultieme droom voor de Nijmeegs-Wijchense rockband, zo vertelden de bandleden in september aan De Gelderlander . Dat was nog voordat bekend werd dat ze als eerste band ter wereld zouden meedoen aan de populaire RTL-talentenjacht The Voice .

Bizar

Donderdag, een dag voor de finale van TVOH, kreeg Navarone bericht van concertorganisator Mojo dat ze in het voorprogramma van Bon Jovi mogen spelen. ,,Optreden in het Goffertpark, dat is onze ultieme droom", reageert gitarist Kees Lewiszong.



,,Onze zanger Merijn heeft daar als 8-jarige nog naar Bon Jovi gekeken, en nu zijn we samen met Kensington de support-act. Zo bizar.”



Met uitverkochte concerten, twee keer spelen in het voorprogramma van Anouk in ZiggoDome en de lancering van hun single Perfect design voor een miljoenenpubliek op televisie kon het toch al niet meer stuk voor Navarone. Lewiszong: ,,Al onze stoutste dromen zijn dankzij The Voice of Holland uitgekomen.”