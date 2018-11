Navarone is door naar de live-ronde van TVOH

NIJMEGEN - De Nijmeegse band Navarone is door naar de live-shows van het populaire televisieprogramma The Voice of Holland . Tijdens de blind auditions wisten ze Lil Kleine, Waylon, Anouk en Ali B te overtuigen met hun uitvoering van Whole Lotta Love van Led Zeppelin.

Alle coaches draaiden hun stoelen om, waarna Navarone ervoor koos zich te laten coachen door Anouk. Zij aarzelde het langst en drukte als laatste de rode knop in. De band had op voorhand al gehoopt met Anouk in zee te kunnen gaan.

Navarone is de eerste ter wereld die als band meedoet aan een voorronde van TVOH; eerder stond de talentenshow alleen open voor solisten. ,,Ik was vooraf wat huiverig voor dat hele band-gebeuren", bekende Anouk, ,,maar dit klonk echt heel lekker. Ik vind het een uitdaging en spannend om met jullie te gaan werken. We gaan er het beste van maken.”

Live-reputatie

Navarone is al tien jaar samen en begon als band in het Nijmeegse café Dollars. Inmiddels heeft de band een trouwe fanschare, met name opgebouwd dankzij een stevige live-reputatie. Ze speelden onder meer op de festivals Zwarte Cross en Down The Rabbit Hole en in het voorprogramma van de legendarische rockband Deep Purple.