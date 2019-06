Navarone is klaar voor tienduizenden toeschouwers op Goffertwei in voorprogramma Bon Jovi

,,Vroeger was ik een echte fan van Bon Jovi. Keep the faith, Bed of Roses, al dat oude materiaal zong ik mee. Ik was vijf en wilde al naar een concert. Dat mocht natuurlijk niet omdat ik nog te jong was. Maar ik bleef net zo lang zeuren tot ik toch mocht: drie jaar later was ik 8 en traden ze op in het Goffertpark. Dat was in 1995, 24 jaar geleden. Het was mijn eerste concert. Nu sta ik er zelf op dezelfde plek in het voorprogramma van diezelfde band. Dat krijg je niet verzonnen. De cirkel is rond.”

‘Dat wilde ik ook’

Hij heeft nog heldere herinneringen aan die dag in mei 1995. ,,Bij het nummer Lay your heads on me stond het hele veld ritmisch mee te klappen met de drums en dan de handen in de lucht. Dat was geweldig, dat wilde ik ook. Ik was al als heel klein jongetje bezig met muziek. Als 3-jarige deed ik mee aan een playbackshow in Balgoij en zong ik Anne van Clouseau. Dat klonk natuurlijk helemaal nergens naar maar iedereen was wel enthousiast. Later kreeg ik gitaarles van mijn neef.”

