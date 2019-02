Navarone speelt nieuwe single in finale The Voice, maar dan moet het publiek wel op ze stemmen

Navarone neemt het vanavond in de finale op tegen Patricia, Dennis en Menno. Wat hun kansen zijn? ,,25 procent’’, grappen de mannen.



Hoewel de spanning de afgelopen liveshows best kon oplopen voor een optreden in het muziekprogramma denken de bandleden dat dat vanavond in de finale wel mee zal vallen. ,,Ik denk dat het relaxter is dan ooit’’, zegt zanger Merijn van Haren. ,,Het is nu de vierde keer, dus wat betreft weten we nu best wel hoe het gaat. En hoop ik ook eigenlijk dat we er extra van kunnen genieten.’’