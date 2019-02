Navarone verplettert publiek The Voice met ‘Somebody to love’ van Queen

Weer stroomsto­ring in Nijmegen

23:24 NIJMEGEN - Deze avond is er een stroomstoring in, onder andere, de wijk Grootstal. Ook in Brakkenstein, Tolhuis, Neerbosch en Hatert moeten mensen het voorlopig doen met kaarslicht. Liander is ervan op de hoogte en meldt dat de storing rond 01.15 uur zal zijn opgelost.